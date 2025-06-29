T.C.

IĞDIR

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2023/160

Karar No : 2023/221



Sanık İzzet Çağala'ya müsnet müşteki Nail kızı 1978 D.lu Elnara Ayvazova karşı işlemiş olduğu Kişiyi Hürriyetten Yoksun Kılma suçundan sübut bulan eylemi nedeni ile TCK nun 61.maddesi uyarınca sanığın kastının yoğunluğu, güttüğü amaç ve saiki, suçun işlendiği yer, suçun işleniş biçimi ve işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK nın 109/1. Maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar ile sanık müdafii Av. Hülya Demirel Özler'e ait temyiz dilekçesi katılan Elnara Ayvazova'nın yurt dışı adresine tebliğinin sağlanmaması, katılanı aramalara rağmen adresinin tespit edilmemesi nedeniyle tebliği edilmemiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yapıldığı tarihinden itibaren on beş gün içinde mahkememize veya en yakın Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunarak (Ceza infaz kurumunda bulunanlar yönünden ceza infaz kurumu aracılığıyla gönderecekleri dilekçe veya ceza infaz kurumu katibine yapacakları sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi kaydıyla) yasa yoluna başvurulmadığında kararın kesinleşeceği hususları açıklanarak, temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. 20.06.2025