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        T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.05.2025 - 00:00
        T.C.
        HOPA
        2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Dosya No :2017/31 Esas


        İ L A N


        SANIK: TAMARI TUKHASHVILI, Vasılı ve Lelıa kızı,
        27/09/1988 SIGNAGI doğumlu,


        Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Mahkememizin 26/02/2025 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
        ........ sanık TAMARI TUKHASHVILI hakkında 5237 sayılı TCK’nın 206/1maddesi gereğince Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış olsa da; .................... 5237 sayılı yasanın 66 ve 5271 sayılı yasanın 223/8. Maddeleri uyarınca ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNE
        Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren 2(iki) hafta içinde istinaf-itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02216457
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