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        T.C. HINIS İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 27.06.2025 - 00:00
        Örnek No:55*

        T.C.
        HINIS
        İCRA DAİRESİ
        2025/7 TLMT.

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Erzurum İl, Karaçoban İlçe, BAHÇELİ-KOPAL Mahalle/Köy, 121 Ada, 182 Parsel, Borç konusu parsel üzerinde bulunan 2 katli EV 3A GRUBU YAPI SINIFINDA olup %12 (6-10 yaş) yıpranma payi düşülmüştür. Ahır 1A GRUBU YAPI SINIFINDA olup %32 (21-30 yaş) yıpranma payi düşülmüştür.Tapu kaydında 121 Ada 182 parsel kargil ev ve bahçe olarak geçmektedir. Ağaçların Toplam Bedeli 15.748,50 TL. ahırın bedeli 99.960,00 TL. parsel üzerinde bulunan iki katlı konutun yapı bedeli 4.924.800,00 TL olmak üzere bilirkişi raporu ile toplam 5.734.504,69 TL değer belirlenmiştir.
        Adresi : 121 Ada 182 Parsel kopal Karaçoban / ERZURUM
        Yüzölçümü : 1.743,49 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 5.734.504,69 TL
        KDV Oranı : %20
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 10:02
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 10:02
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:02
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:02

        24/06/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02248886
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