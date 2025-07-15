T.C. HENDEK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

HENDEK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

ESAS NO : 2024/243 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmazın Tescili davası nedeniyle davaya konu Sakarya ili, Hendek İlçesi Yukarı Çalıca Mahallesinde bulunan doğusu Yukarıçalıca Mahallesi 2112 Ada 19 (yeni 45)-37-38-39-40-41-43-44 Parsel, batısı tescil harici alan ve devamında Yukarıçalıca Mahallesi 2112 Ada 4-16 Parsel, kuzeyi orman, güneyi 2112 Ada 18 Parsel ile çevrili 2777,45 m2 tapusuz alan hakkında bir hak iddia edenlerin Hendek 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/243 Esas sayılı dava dosyasına son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri gerektiği İLAN olunur. 09/07/2025

Davacı Adı Soyadı: Davalılar: Dava: SEVİL UZUN

TC:45184874696 1-MALİYE HAZİNESİ

2-HENDEK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

3-HENDEK BELEDİYEBAŞKANLIĞI

4-SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tapusuz Taşınmazın Tescil