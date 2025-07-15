T.C. HENDEK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO : 2024/243 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmazın Tescili davası nedeniyle davaya konu Sakarya ili, Hendek İlçesi Yukarı Çalıca Mahallesinde bulunan doğusu Yukarıçalıca Mahallesi 2112 Ada 19 (yeni 45)-37-38-39-40-41-43-44 Parsel, batısı tescil harici alan ve devamında Yukarıçalıca Mahallesi 2112 Ada 4-16 Parsel, kuzeyi orman, güneyi 2112 Ada 18 Parsel ile çevrili 2777,45 m2 tapusuz alan hakkında bir hak iddia edenlerin Hendek 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/243 Esas sayılı dava dosyasına son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri gerektiği İLAN olunur. 09/07/2025
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalılar:
|Dava:
|SEVİL UZUN
TC:45184874696
|1-MALİYE HAZİNESİ
2-HENDEK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
3-HENDEK BELEDİYEBAŞKANLIĞI
4-SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|Tapusuz Taşınmazın Tescil