T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/470 Esas



HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Şeyhsafi Mahallesi 101 ada 194 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 06/05/2025



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN 2024/470 Samsun Havza Şeyhsafi 101/194 150,71m2



MALİKLER: Gönül Şahin, Safi Ergin, Ayşe Zengin, Semiha Gündüz, Rümeysa Ergin, Neziha Dayı, Nurhan Kurkmazlı, Kamile Güler, Halit Baş, Fahriye Yılmaz, Hatice Kenan, Kenan Gümüşcü, Derya Gümüşcü, Mehmet Gümüşcü, Ayşe Ergin, Mevlüde Ergin, Kemal Ergin, Kamuran Ergin, Kamil Ergin, Nurhayat Ergin, Mehmet Ali Ergin, Mehmet Ergin, Ahmet Ergin, Ramazan Ergin, Abdurrahman Ergin, Yusuf ergin, Abdullah Ergin ve Beyhan Ergin