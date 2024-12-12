T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/344 Esas



HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Ereli Mahallesi 115 ada 1 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracaat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 27/11/2024



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN

2024/344 Samsun Havza Ereli 115/1 15,18 m2

MALİKLER: ARİFE TİRYAKİ, CAHİDE CANKURT, CEMALETTİN AKGÜL, FARUK AKGÜL, FUAT AKGÜL, HÜLYA YÜKSEL, MUAMMER AKGÜL, NAMIK AKGÜL, SALİH AKGÜL, SATI AKGÜL, SEMRA AKGÜL, SERMİN ÖZTÜRK, SİBEL TOP, ZÜBEYDE AKGÜL