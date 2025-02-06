Örnek No:55*

T.C.

HATAY

İCRA DAİRESİ

2023/31220 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/31220 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hatay İl, Defne İlçe, HARBİYE Mahalle, 5294 Ada, 9 Parsel,

Adresi : Harbiye Mahallesi Uğur Mumcu 3 Caddesi No: 4 Defne/Hatay Defne / HATAY

Yüzölçümü : 560,77 m2

Ana Gayrimenkul Fiziki Özellikleri: Geometrik olarak dörtgen şeklindedir. Taşınmaz üzerinde bodrum, zemin, 1.kat ve çatı katından müteşekkil tripleks villa mevcuttur. Bodrum kat depo olarak kullanılmakta olup zemin katta salon ve mutfak, diğer katlarda ise yatak odası, banyo ve wc mevcuttur. Ayrıca taşınmaz üzerinde 12 ağaç mevcuttur. Tüm belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.

İmar Durumu :Var (Detaylı bilgiler satış ilanında ve bilirkişi raporunda mevcuttur.)

Kıymeti : 17.217.150,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2025 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 10:17

04/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.