T.C. HATAY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. HATAY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/28 Esas



Davacı Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından davalı Mehmet KARAKAŞ (TCKN: 43*****86)aleyhine açılan davanın dava dilekçesinde özetle, müvekkili şirket görevlilerince 4009023741 nolu tesisatta 13/10/2022 tarihinde yapılan incelemelerde, şirketlerinde kayıtlı sayaçtan geçirilmeksizin harici bir hat çekmek sureti ile kaçak enerji kullanımının gerçekleştirildiğini, bu nedenle dava konusu CE000889129 seri numaralı ve 13/10/2022 tarihli kaçak elektrik kullanım tespit tutanağı düzenlenerek tesisatın enerjisi kesildiğini, düzenlenen tutanak gereğince tahakkuk eden kaçak elektrik kullanım bedelinin davalı tarafından ödenmemesi üzerine, bedelin tahsili için Hatay İcra Müdürlüğü'nün 2022/52080 E. sayılı dosyasından icra takibi başlatılmış davalı tarafından haksız şekilde itiraz edilerek takibin durdurulduğunu belirterek haksız ve dayanaksız olan borçlu itirazının iptaline ve icra takibinin devamına, takibe kötü niyetli olarak itiraz eden davalının %20'den az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, fazlaya dair talep ve dava haklarının saklı tutulmasına, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep etmiş olup, davalı Mehmet KARAKAŞ'a yapılan tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. Maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, yukarıda özeti bulunan dava dilekçesi "6100 Sayılı HMK'nun 122, 127 ve 129. maddeleri gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK'nun 116, 117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK'nun 128. maddesi gereğince bu süre içerinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK'nun 131. maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız ihtar olunur. " ihtarıyla birlikte davalı Mehmet KARAKAŞ'a tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.