T.C.

HATAY

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72929005-2015/834-Ceza Dava Dosyası



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Mahkememizin08/10/2024tarih, 2015/834 esas ve 2024/472 karar sayılı ilamı ile sanık Yusuf Şıhayde hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda "Silahla Tehdit, Hakaret" suçundan zamanaşımı sebebiyle düşmesine karar verildiği, verilen kararın sanığın ve müşteki Lina Minzenci'nin adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere, CMK'nın 273.maddesi gereğince iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İSTİNAF YASA YOLU açık olmak üzere, karara karşı kanun yollarına başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği bildirilmekle verilen karar CMK 231.maddesi gereği ilanen tebliğ olunur.