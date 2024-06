T.C. HATAY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ



Hatay 5.Ağır Ceza Mahkemesinden ;



DOSYA NO : 2022/530

KARAR NO : 2024/114

DAVACI : K.H.

KATILAN : ZAFER NAJJAR, Abdulkader ve Khola oğlu, 24/09/1992 LATAKIA doğumlu. Odabaşı Mah. 12. Cad. Yeşil Vadi Sitesi B Blok No : 29/1 İç Kapı No : 7 Hatay Merkez/ HATAY adresinde oturur. TC Kimlik No:99656783160

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 04/02/2021

SUÇ YERİ : HATAY/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 06/03/2024

KARAR TÜRÜ : Sanığın Mahkumiyeti-4 Yıl Hapis ve 11.120,00 TL adli para cezası -hak mahrumiyeti

İSTİNAF BİLGİLERİ ;Sanık Müdafii Av. Deniz Can Genç

TEBLİĞE KONUSU : Karar ve istinaf dilekçesi.

Sanık müdafii 11/04/2024Tarihli dilekçe ile istinaf talebinde bulunmuşlardır.

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Yerel Gazetede dijital platformda faaliyet gösteren gazete ilanına, ilan itibaren yedinci günün mesai saati sonuna kadar, bu şekilde hesap edilen son günün resmi bir tatil gününe rastlaması halinde ise tatilin ertesinde başlayacak ilk mesai gününün mesai saati sonuna kadar, dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak,yahut ilgili kişi tutuklu ise bunların dışında ayrıca bu kişilerce bulundukları ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretleriyle, mahkememize başvurarak, mahkememiz yargı çevresi dışında olanların da bulundukları yer mahkemelerine başvurarak ve bunların aracılığıyla mahkememize gönderilerek "İSTİNAF" kanun yolu ile "Adana Bölge Adliye Mahkemesine" başvurulabilineceği aksi halde hükmün kesinleşeceğine süresinde itiraz edilmemesi halinde hükmün kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.