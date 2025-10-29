T.C. HATAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. HATAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/356 Esas



DAVALI : "İbrahim oğlu Numan Bakiye Veresesi Maraşlı"



Mahkememizde açılan Kayyımlık (Kayyım Atanması) davasının yapılan yargılamasında;

Hatay İli, Antakya İlçesine bağlı Dikmece Mahallesinde bulunan 206 Ada 6 Parsel numaralı maliki İbrahim oğlu Numan Bakiye Veresesi Maraşlının sağ olup olmadığı ve mirasçıları tespit edilemediğinden 3561 sayılı kanun gereğince bu kişilere ait hisselerin temsil ve idaresi için kayyım atandığı, tapu maliklerinin ve mirasçılarının kim olduklarına ulaşılamadığını, Hatay İli, Antakya İlçesine bağlı Dikmece Mahallesinde bulunan 206 Ada 6 Parsel numaralı taşınmazın malikinin hissesinin temsil ve idaresi için Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürünün kayyım olarak tayinine karar verilmesi talep edildiğinden, buna ilişkin davanın duruşması13 Ocak 2026 günü saat 09:15te Hatay 2. Sulh Hukuk mahkemesi duruşma salonunda 2025/356 Esas sayılı dosya ile yapılacaktır,

Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.