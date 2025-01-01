T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/176, 193, 199, 206, 201, 200, 194, 196, 177, 175



İLAN

Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazlar/taşınmaz payları kamulaştırılmış olup, mahkememize 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma davası açılmıştır. İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargı'da iptal davası veya taşınmaz bilgilerine ilişkin hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da düzeltme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığının belgelendirilmediği takdirde Kamulaştırma kararı kesinleşecek olup, Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesince tespit edilecek bedel üzerinden kamulaştırılan kısımların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tesciline karar verilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli malikler adına aşağıda bildirilen banka şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve deliller iş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup ilgililere 2942 Sayılı Yasanın 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur. 16/12/2024



KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLAR:



A) 2024/176 Esas sayılı dosyadan

1- Hatay İli, Antakya ilçesi, Dikmece Mahallesi 177 Ada 32 parsel

Yüzölçümü: 40.162,63 m2

Malik:1-SEMİA ÖZDEMİR TCKN:3..........72

2- SÜLEYMAN ÖZDEMİR TCKN:3.................08

3-HASAN ÖZDEMİR TCKN:3...........90

4- HAMAMİ ÖZDEMİR TCKN:3...........52

5-YILDIZ MERSİN TCKN:3..........28

6-DENİZ ÖZDEMİR TCKN:3.........60

7-SERKAN ÖZDEMİR TCKN:3.........24

8-GÜLAY GÖSTEREN TCKN:3.........96

9-MERYEM ÖZGÜN TCKN:3............32

Banka Şubesi: HalkBankası Antakya Şubesi



B) 2024/177 Esas sayılı dosyadan

1- Hatay ili, Antakya İlçesi, Dikmece Mah., 175 ada, 22 parsel

Yüzölçümü: 2.164,13 m²

Malik: AGOP GÖGCE TCKN: 4............18

Banka Şubesi: HalkBankası Antakya Şubesi

C)2024/196 Esas sayılı dosyadan

1- Hatay ili, Antakya İlçesi, Dikmece Mah., 140 ada, 2 parsel

Yüzölçümü: 11.892,49 m²

Malik: 1-ALİ DÖNMEZ TCKN N: 3.........50

2-ENGİN KORKMAZ TCNK N: 4..........54

3-ESER DÖNMEZ TCKN N:3.........60

4-NAİME DÖNMEZ TCKN:3.........96

5-NEBİH KORKMAZ TCKN:4..........28

Banka Şubesi:Ziraat Bankası Antakya Şubesi



D)2024/193 Esas sayılı dosyadan

1-Hatay İli Antakya ilçesi, Dikmece mahallesi 138 ada 1 parsel

Yüzölçümü: 21367,53 m²

Malik: 1-ZEKERİYA OLĞARTCKN: 4.............04

2-OKAN OLĞAR TCKN:4...........86

3-AHMET OLĞAR TCKN:4..................12

4-BULUT OLĞAR TCKN:4.....................68

Banka Şubesi:Ziraat Bankası Antakya Şubesi



E)2024/194 Esas sayılı dosyadan

1- Hatay ili, Antakya ilçesi, Dikmece mahallesi 138 ada 4 parsel

Yüzölçümü: 14.624,93 m²

Malik : 1-FATMA OLGUN TCKN:4........82

2-MAHMUT OLGUN TCKN: 3..........56

3-YAHYA OLGUN TCKN:3............84

4-ALİ HAYDAR OLGUN TCKN :3............48

5-EMİRE OLGAR TCKN:3..............90

6-ZEHRA TÜMKAYA TCKN:3.............10

7-ALİME BOĞDAY TCKN:3..............56

8-MAHMUT OLGUN TCKN:3............56

9-ZEHRA TÜMKAYA TCKN:3...........10

10-YAHYA OLGUN TCKN:3...............84

11-ALİME BOĞDAY TCKN:3.............56

12-EMİRE OLGAR TCKN:3..............90

13-ALİ HAYDAR OLGUN TCKN:3..............48

Banka Şubesi:Ziraat Bankası Antakya Şubesi



F)2024/200 Esas sayılı dosyadan

1-Hatay ili, Antakya ilçesi, Dikmece mahallesi 141 ada 3 parsel

Yüzölçümü: 23.281,54 m²

Malik : 1-FEVZİ YERAL TCKN:4............90

2- MEHMET KORKMAZ TCKN No:4.........10

Banka Şubesi:Ziraat Bankası Antakya Şubesi

G)2024/201 Esas sayılı dosyadan

1- Hatay ili, Anakya İlçesi, Dikmece Mah., 142 ada, 10 parsel sayılı

Yüzölçümü: 26.186,78 m²

Malik:1-ETHEM ŞEBİB KORKAMZ TCKN NO:3............30

2-ORHAN KORKMAZ TCKN:4...........58

3-İBRAHİM CANİM TCKN:4..............66

4-SÜLEYMAN OLĞAR TCKN:4............26

Banka Şubesi:Ziraat Bankası Antakya Şubesi



Ğ)2024/206 Esas sayılı dosyadan

1-Hatay ili, Antakya İlçesi, Dikmece Mah., 142 ada, 110 parsel

Yüzölçümü: 46.622,76 m²

Malik: 1-ALİ ATASOY TCKN No:4..........18

2-ALİYE SİMSAR TCKN No: 4..............08

3-AYDIN ATASOY TCKN:4..............50

4-AYHAN ATASOY TCKN:4............24

5-CENGİZ ATASOY TCKN:4...........44

6-DENİZ DUMANOĞLU TCKN:4...........90

7-ESER ATASOY TCKN:4.............88

8-HASAN ATASOY TCKN:4...........96

9-MEMET ATASOY TCKN:4............90

10-MEMETATASOY TCKN:4............36

11-MERYEM ATASOY TCKN:4..........98

12-NERGİZ OCAK TCKN:4.................52

13-NİHAT ATASOY TCKN:4...............44

14-SERVET ATASOY TCKN:4.............78

Banka Şubesi:Ziraat Bankası Antakya Şubesi



H)2024/199Esas sayılı dosyadan

1-Hatay ili, Antakya İlçesi, Dikmece Mah., 140 ada, 6 parsel

Yüzölçümü: 9.666,22 m²

Malik:1-YILMAZ KORKMAZ TCKN:4.............00

Banka Şubesi:HalkBankası Antakya Şubesi



I)2024/175Esas sayılı dosyadan

1- Hatay ili, Antakya İlçesi, Dikmece Mah., 177 ada, 20 parsel

Yüzölçümü: 14.530,95 m²

Malik:1-HADİCE TÜMKAYA TCKN:4.............48

2-HAYRİYE NİZAMOĞLU TCKN: 5..............42

3-İHSAN NİZAMOĞLU TCKN: 5.............52

4-MEHMET NİZAMOĞLU TCKN: 5.............16

5-MUSTAFA NİZAMOĞLU TCKN N:5.............24

6-NAFİ (SAİT MURAT OĞLU)

7-NASRİN SEYED ESFAHANİ (MİR AHMAD OĞLU)

8-SİMİN SEYED ESFAHANİ (MİR AHMAD OĞLU)

Banka Şubesi:Halk Bankası Antakya Şubesi