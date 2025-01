T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU



Genel Sekreterlik





Sayı : E-72305940-2024/842/850/851/856/857/861/862/866/870/871/900/905 17.12.2024

914-15928/83665



Konu : İlan Metni





İLGİLİLER: İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40816) Mehmet

UĞURLU (2024/842, 2024/850, 2024/851, 2024/855, 2024/856, 2024/857 (A,B ve C maddeleri yönünden), 2024/861, 2024/862, 2024/866, 2024/870, 2024/871, 2024/905 ve 2024/914 Esaslar)

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37378) Hadi ÇAĞDIR (2024/842, 2024/857 (B ve C maddeleri yönünden), 2024/862, 2024/870, 2024/871 ve 2024/914 Esaslar)

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Samsun Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34956) Hüseyin AYAR (2024/850 ve 2024/851 Esaslar)

İstanbul eski Hâkimi olup, Büyükçekmece Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39505) Davut BEDİR (2024/850, 2024/851, 2024/856, 2024/862, 2024/866 ve 2024/871 Esaslar)

İstanbul eski Hâkimi olup, Diyarbakır Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40180) Mesut ÖZCAN (2024/850 Esas)

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39735) Eşref AKSU (2024/850 ve 2024/851 Esaslar)

İstanbul eski Hâkimi olup, Yargıtay Tetkik Hâkimi iken meslekten çıkarılan (33372) Resul ÇAKIR (2024/851 Esas)

İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkartılan (40849) Seyfettin MERMERCİ (2024/851 Esas)

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (36810) Bilal BAYRAKTAR (2024/856 Esas)

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39770) Nurullah ÇINAR (2024/857 (C maddesi yönünden) ve 2024/861 Esaslar)



ADRES : Meçhul



2024/842 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/181 (evveliyatı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 2010/283 esas sayılı yargılaması) esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, tutuklanan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Aytekin CANDEMİR’in; İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/272 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazina aleyhine sonuçlanmısına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/850 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yürütülen (kamuoyunda “Balyoz davası” olarak bilinen) yargılama kapsamında, 17/08/2011 tarihinde tutuklanan, 19/06/2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Davut İsmet ÇINKI’nın; Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/379 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/851 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yürütülen (kamuoyunda “Balyoz davası” olarak bilinen) yargılama kapsamında, 05.09.2013 tarihinde tutuklanan, 19.06.2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Kemalettin ÇINKI hakkında; İstanbul BAM 19. Ceza Dairesinin 2022/4183 esasına kayden görülen koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/855 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 (evveliyatı İstanbul Kapatılan 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas sayılı yargılaması) esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında tutuklanan, daha sonra serbest bırakılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Armağan AKSAKAL’ın; İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/71 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/856 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda ‘‘Balyoz davası’’ olarak bilinen ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 (evveliyatı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas sayılı yargılaması) esasına kayden yürütülen yargılamalar kapsamında, gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Ramazan Cem GÜRDENİZ’in; İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/386 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/857 Esas sayılı dosya yönünden eylem

A) Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 (evveliyatı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas sayılı yargılaması) esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Beyazıt KARATAŞ’ın; Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/371 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

B) Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 (evveliyatı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas sayılı yargılaması) esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Utku ARSLAN’ın; Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/371 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

C) Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 (evveliyatı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas sayılı yargılaması) esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında gözaltına alınan, tutuklanan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Mehmet Fatih İLĞAR’ın; Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/371 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/861 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen İstanbul (Kapatılan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. Maddesi ile görevli) 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, tutuklanan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Erhan KURANER’in; İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/513 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı Hazine aleyhine sonuçlanmısına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/862 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda Balyoz davası olarak bilinen ve İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında tutuklanan, serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Halil HELVACIOĞLU’nun Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/212 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davsının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/866 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen yargılama kapsamında 05.04.2010 tarihinde tutuklanan, 1304 gün sonra serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Şükrü SARIIŞIK’ın; Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/164 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/870 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen ve İstanbul (kapatılan) 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 07.04.2011 tarihinde tutuklanan, 09.10.2013 tarihinde serbest bırakılan ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/181 sayılı yürütülen yargılama sonunda da beraatine karar verilen Murat ATAÇ’ın; İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/123 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/871 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, tutuklanan, serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Veli Murat TULGA’nın; Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/304 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/905 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda Balyoz davası olarak bilinen ve İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında tutuklanan, serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Barbaros KASAR’ın Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/9 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davsının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2024/914 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esas sayısına kayden görülen Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı sonrası yeniden yargılaması yapılan ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden görülen kamuoyunda “BALYOZ” olarak bilinen dava kapsamında 04.07.2011 tarihinde tutuklanan, 19.06.2014 tarihinde tahliye edilen ve yeniden yargılama sonunda da beraatine karar verilen Nedim Güngör KURUBAŞ’ın, haksız tutuklama sebebiyle İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/407 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konularından ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 20.11.2024 tarihli, 2024/842 esas ve 2024/2043 sayılı, 20.11.2024 tarihli, 2024/850 esas ve 2024/2044 sayılı, 20.11.2024 tarihli, 2024/851 esas ve 2024/2045 sayılı, 20.11.2024 tarihli, 2024/855 esas ve 2024/2046 sayılı, 20.11.2024 tarihli, 2024/856 esas ve 2024/2047 sayılı, 20.11.2024 tarihli, 2024/857 esas ve 2024/2048 sayılı, 20.11.2024 tarihli, 2024/861 esas ve 2024/2049 sayılı, 20.11.2024 tarihli, 2024/862 esas ve 2024/2050 sayılı, 20.11.2024 tarihli, 2024/866 esas ve 2024/2051 sayılı, 20.11.2024 tarihli, 2024/870 esas ve 2024/2052 sayılı, 20.11.2024 tarihli, 2024/871 esas ve 2024/2053 sayılı, 20.11.2024 tarihli, 2024/905 esas ve 2024/2064 sayılı, 20.11.2024 tarihli ve 2024/914 esas ve 2024/2070 sayılı kararları ile;

1)İlgililer hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce iddianameye ve son soruşturma kararına konu edilen, Dairemizin 19.02.2019 Tarih, 2018/115 Esas ve 2019/133 Karar sayılı kararında yer alan iddialarla aynı mahiyette olup olmadığını, bu konuda dava açılmış olup olmadığını değerlendirme konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere; iş bu soruşturmaya konu müsnet eylemler nedeniyle tüm ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2018/115 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

2)İlgililere isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2018/115 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2018/115 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2018/115 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,

3)İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2018/115 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.