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        T.C. GÜRGENTEPE ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.04.2025 - 00:00
        T.C.
        GÜRGENTEPE
        ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Dosya No : 2019/48 Esas


        GAZETE İLANI HÜKÜM ÖZETİ


        Esas No : 2019/48,
        Karar No : 2022/110
        Suç : Hakaret, Tehdit, Basit Yaralama
        Suç Tarihi : 27/09/2018
        Karar Tarihi : 05/10/2022


        Mahkememizin yukarıda esas ve karar numaraları yazılı dosyasında Sanık ELVIN HASANOGHLU (Elxan ve Mehpare oğlu, 27/04/1989 Azerbaycan doğumlu) hakkında "Hakaret, Tehdit, Basit Yaralama" suçlarından açılan kamu davasının yargılaması sonucunda Tehdit suçundan 3 ay 22 gün hapis , Basit Yaralama suçundan 1.500,00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına CMK'nun 231/5 maddesi gereği hakkında HAGB. uygulanmasına , Hakaret suçundan ise Hüküm Kurulmasına Yer Olmadığına karar verilmiş, sanık hakkında yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliğ edilememiş olup,
        İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve Türkiye Genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlanmasına,
        İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.14/04/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02207701
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