T.C. GÖRELE 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

GÖRELE

1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2023/171



DAVACI : Erbay BEBEK (TCKN: 37........24) Kekiktepe Köyü Eynesil/GİRESUN

DAVALILAR : Kekiktepe Köyü Tüzel Kişiliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı

DAVA : Tapu İptali ve Tescili/Tapusuz Taşınmazın Tescili

DAVA TARİHİ : 22/06/2023



Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescili/Tapusuz Taşınmazın Tescili davasının ara kararı gereğince 02/05/2025 tarihli Fen bilirkişisi raporunda A harfi ile kırmızıya boyalı olarak gösterilen dava konusunun (yoldan talep edilen) TMK.’nin 713/4-5 maddeleri uyarınca yerel gazetede bir kez ilan edilmesinin gerektiği anlaşılmakla;

Dosyaya sunulan 02/05/2025 tarihli fen bilirkişisi raporunda özetle; Davaya konu taşınmazın Kekiktepe Köyü 105 ada 1-2 ve 106 ada 1-108 parseller arasında kalan veekli krokide A harfi ile kırmızıya boyalı olarak ve yüzölçümü 434,74 m² olarak hesaplandığının tespit edildiği anlaşılmıştır.

Mahkememizin 2023/171 Esas sayılı dosyasının duruşması Görele 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 11/12/2025 günü saat 10:15'te yapılacaktır.

İş bu aşamalar gereği mahkememizde görülmekte olan 2023/171 Esas sayılı dava TMK.'nin 713/4-5 maddesi gereğince ilan olunur.