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        T.C. GÖRELE 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.07.2025 - 00:00
        T.C.
        GÖRELE
        1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        İLAN


        ESAS NO : 2023/171


        DAVACI : Erbay BEBEK (TCKN: 37........24) Kekiktepe Köyü Eynesil/GİRESUN
        DAVALILAR : Kekiktepe Köyü Tüzel Kişiliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı
        DAVA : Tapu İptali ve Tescili/Tapusuz Taşınmazın Tescili
        DAVA TARİHİ : 22/06/2023


        Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescili/Tapusuz Taşınmazın Tescili davasının ara kararı gereğince 02/05/2025 tarihli Fen bilirkişisi raporunda A harfi ile kırmızıya boyalı olarak gösterilen dava konusunun (yoldan talep edilen) TMK.’nin 713/4-5 maddeleri uyarınca yerel gazetede bir kez ilan edilmesinin gerektiği anlaşılmakla;
        Dosyaya sunulan 02/05/2025 tarihli fen bilirkişisi raporunda özetle; Davaya konu taşınmazın Kekiktepe Köyü 105 ada 1-2 ve 106 ada 1-108 parseller arasında kalan veekli krokide A harfi ile kırmızıya boyalı olarak ve yüzölçümü 434,74 m² olarak hesaplandığının tespit edildiği anlaşılmıştır.
        Mahkememizin 2023/171 Esas sayılı dosyasının duruşması Görele 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 11/12/2025 günü saat 10:15'te yapılacaktır.
        İş bu aşamalar gereği mahkememizde görülmekte olan 2023/171 Esas sayılı dava TMK.'nin 713/4-5 maddesi gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02258498
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