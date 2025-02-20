T.C.

GÖNEN(BALIKESİR)

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)



Sayı :2023/633 Esas

17.02.2025

İLAN METNİ

Davacı, ŞAKİRE ERTÜRK ile Davalılar, GÜLAY ERTÜRK, ONUR ERTÜRK, SEVGİ KAZA, ŞENAY PÖGE, TOPRAK ALINCAK, UĞUR ERTÜRK, YAĞMUR GÜMÜŞ, YAPRAK ALINCAK arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle;Açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen GÜLAY ERTÜRK isimli davalıya yönelik olarak;

Mahallinde 31/05/2024 tarihinde keşif icra edilerek alınan gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişi raporunda özetle; taşınmazın keşif tarihli değerinin: 4.750.000,00 TL olduğu, taşınmazın dava tarihli değerinin; 3.472.337,43 TL olduğu, taşınmazın murisin ölüm tarihi değerinin; 666.362,53 TL olduğu rapor edilmiştir.

Fen bilirkişisi bilirkişi raporunda özetle; Balıkesir ili, Gönen ilçesi, Altay (Denizkent) Mahallesi 954 ada, 13 parsel tapu kaydında 5116.16 m² yüzölçümlü kargir onbir adet bina ve arsası vasfında kayıtlı olduğu rapor edilmiştir.

Makine bilirkişisi, bilirkişi raporunda özetle; 41 VS 714 plakalı 2010 model RENAULT marka Kamyonet aracın internet sayfaları ve ikinci el bayilerde 08/05/2020 murisin ölüm tarihinde87.715,00 TL rayiç bedeli olduğu rapor edilmiştir.

Mahkememizce yapılan araştırma neticesinde davalı Gülay ERTÜRK'ün tebligata yarar açık adresine ulaşılamadığı, bilirkişi raporları ve duruşma gününün kendisine tebliğ edilemediği, bu nedenlerle iş bu ilanın davalı Gülay Ertürk'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanın yapıldığı tarihten itibaren "Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verilebileceği tarafınıza ihtar olunur." bilirkişi raporlarına ilişkin olarak; "Bilirkişi raporuna HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." ayrıca Gönen 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/633 Esas sayılı dosyasında duruşmanın 12/03/2025 günü saat 09:20'a bırakıldığı hususu İLAN OLUNUR.