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        T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.08.2024 - 00:00
        T.C.
        GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/297 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Dava konusu olan; Burdur İli Gölhisar İlçesi Çeşme Mahallesi 169 ada 170 parsel sayılı arsa vasfında, yüzölçümü 139,45 m² olan taşınmazın tamamı için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Nesrin Sönmez, Zerrin Çelik aleyhine taşınmazın tamamının idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2024/297 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/08/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02080733
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