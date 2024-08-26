T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/297 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Dava konusu olan; Burdur İli Gölhisar İlçesi Çeşme Mahallesi 169 ada 170 parsel sayılı arsa vasfında, yüzölçümü 139,45 m² olan taşınmazın tamamı için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Nesrin Sönmez, Zerrin Çelik aleyhine taşınmazın tamamının idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2024/297 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/08/2024