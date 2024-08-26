T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/292 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Dava konusu olan; Burdur İli Gölhisar İlçesi Çeşme Mahallesi 318 ada 100 parsel sayılı arsa vasfında, yüz ölçümü 270 m² olan taşınmazın tamamının, 318 ada 161 parsel sayılı arsa vasfında, yüzölçümü 575,60 m² olan taşınmazda 6,17 m² lik alan için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Fatma Demirci ve Hasan Bağcıaleyhine318 ada 100 parsel sayılı taşınmazın tamamının, 318 ada 161 parsel sayılı taşınmazın 6,17 m² sinin idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2024/292 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/08/2024