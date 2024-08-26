T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/294 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Dava konusu olan; Burdur İli Gölhisar İlçesi Çeşme Mahallesi 169 ada 25 parsel sayılı arsa vasfında, yüzölçümü 220,00 m² olan taşınmazın tamamı için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Ali Rıza Oral, İrfan Oral, Müzeyyen Ertilav, Nesrin Sönmez ve Zerrin Çelik aleyhine taşınmazın tamamının idare adına kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2024/294 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/08/2024