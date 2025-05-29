T.C. GÖLBAŞI(ANKARA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÖLBAŞI(ANKARA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/118 Esas

KARAR NO :



Davacı : ZEKERİYA CAN

Davalı : 1- GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ANKARA)

Davalı : 2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GÖLBAŞI MALMÜDÜRLÜĞÜ

Davalı : 3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Davacı Zekeriya Can; Dava konusu Ankara ili Gölbaşı ilçesi Gerder (Yurtbeyi) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapuda kayıtlı olmayan ve tescili istenen alanın kuzeyinde 122593 ada 68 ve 69 parseller, doğusunda 122593 ada 67, 96, 97, 98, 99 parseller, güneyinde 122593 ada 90, 93 parseller, batısında 122593 ada 71 ve 88 ada arasında kalan A ile gösterilen 274,58 m2, B ile gösterilen 658,50 m2, C ile gösterilen 1.473,69 m2, D ile gösterilen 1.657,84 m2, E ile gösterilen 2.300,51 m2 ve F ile gösterilen 721,75 m2 tescil harici alanların tapu kaydı oluşturulacak davacı adına kayıt ve tesciline karar verilmesinin talep edildiği, harca esas dava değerinin 5.315.152,50 TL olacağına dair rapor sunulduğu iş bu taşınmazda hak sahibi olduğunu iddia eden kişilerin ilandan başlayarak 3 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları aksi durumda talep eden kişi, adına tescil edilebileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.'' işbu ilan metninin TMK 713/5 maddesi uyarınca ilanı rica olunur.