Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. GÖLBAŞI(ANKARA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 30.05.2025 - 00:00
        T.C. GÖLBAŞI(ANKARA) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/118 Esas
        KARAR NO :


        Davacı : ZEKERİYA CAN
        Davalı : 1- GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ANKARA)
        Davalı : 2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GÖLBAŞI MALMÜDÜRLÜĞÜ
        Davalı : 3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI


        Davacı Zekeriya Can; Dava konusu Ankara ili Gölbaşı ilçesi Gerder (Yurtbeyi) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapuda kayıtlı olmayan ve tescili istenen alanın kuzeyinde 122593 ada 68 ve 69 parseller, doğusunda 122593 ada 67, 96, 97, 98, 99 parseller, güneyinde 122593 ada 90, 93 parseller, batısında 122593 ada 71 ve 88 ada arasında kalan A ile gösterilen 274,58 m2, B ile gösterilen 658,50 m2, C ile gösterilen 1.473,69 m2, D ile gösterilen 1.657,84 m2, E ile gösterilen 2.300,51 m2 ve F ile gösterilen 721,75 m2 tescil harici alanların tapu kaydı oluşturulacak davacı adına kayıt ve tesciline karar verilmesinin talep edildiği, harca esas dava değerinin 5.315.152,50 TL olacağına dair rapor sunulduğu iş bu taşınmazda hak sahibi olduğunu iddia eden kişilerin ilandan başlayarak 3 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları aksi durumda talep eden kişi, adına tescil edilebileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.'' işbu ilan metninin TMK 713/5 maddesi uyarınca ilanı rica olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02232184
        Yazı Boyutu