T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ada ve parsel numarası yazılı taşınmazlarda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma bedelinin tespiti istenilmiştir. Bu taşınmazlardaki hak sahiplerinin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, bu süre içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen bedelin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği ilanen tebliğ olunur.
|Esas No
|Davacı
|Davalı(lar)
|İli
|İlçesi
|Köyü
|Ada
|Parsel
|2024/62
|DSİ Genel Müdürlüğü
|İbrahim AĞÖREN
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|111
|1
|2024/63
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Seyrani ÖRTLEK
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|109
|2
|2024/64
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Abdi AĞÖREN
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|106
|1
|2024/65
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Mehmet YAYLACI vd
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|107
|7
|2024/66
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Hacı AĞKADER
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|115
|4
|2024/67
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Mehmet KISKAÇ
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|117
117
|6
4
|2024/68
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Hüsne EMERÖZ vd
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|125
|2
|2024/69
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Fadime KÜTÜK
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|107
|5
|2024/70
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Memet AĞÖREN
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|104
|3
|2024/71
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Emir TEPEDİBİ
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|104
103
|5
1
|2024/72
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Memet BEYAZBAL
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|128
|6
|2024/75
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Meryem AĞÖREN vd
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|101
|6
|2024/76
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Ahmet SUÇAĞI
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|129
|6
|2024/77
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Musa
AĞKOÇ
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|129
|15
|2024/78
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Mahmut KARABAĞ
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|108
102
|2
4
|2024/79
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Bayram SELBİSU
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|101
|1
|2024/81
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Mustafa ECERAY
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|123
|8
|2024/82
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Hüseyin ÇOBANSOY
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|129
|8
|2024/83
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Durdu EMERÖZ
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|129
|1
|2024/84
|DSİ Genel Müdürlüğü
|İbrahim SUÇAĞI
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|124
|1
|2024/86
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Musa EMERÖZ
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|121
|2
|2024/87
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Hüseyin TEZDURDU
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|130
|2
|2024/88
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Memet BİGİŞ
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|131
|5
|2024/89
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Salman SELBİSU
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|136
|1
|2024/90
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Musa EMERÖZ
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|136
|5
|2024/91
2024/92
|DSİ Genel Müdürlüğü
DSİ Genel Müdürlüğü
|Mehmet BEYAZBAL
Fadıma ÇIRA vd
|Adıyaman
Adıyaman
|Gölbaşı
Gölbaşı
|Savran
Savran
|138
142
|3
79
|2024/93
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Mehmet BEYAZBAL
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|142
|83
|2024/94
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Mustafa DURUSOY
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Çataltepe
|144
|1
|2024/95
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Süleyman ECERAY
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|123
|9
|2024/96
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Mulla Osman ERCAN
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|117
|9
|2024/97
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Musa ECERAY
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|106
|4
|2024/98
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Muharrem KIRMIZIELMA
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|123
128
|4
2
|2024/99
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Tevfik AĞKOÇ
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|122
123
|4
11
|2024/100
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Muharrem KISKAÇ
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|117
117
|3
7
|2024/101
|DSİ Genel Müdürlüğü
|Muharrem ERCAN
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Savran
|117
|2