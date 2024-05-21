T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı TOKİ tarafından aşağıda ada ve parsel numarası yazılı taşınmazlarda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma bedelinin tespiti istenilmiştir. Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, bu süre içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen bedelin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği ilanen tebliğ olunur.
|Esas No
|Davacı
|Davalı(lar)
|İli
|İlçesi
|Köyü
|Ada
|Parsel
|2024/21
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|Abdurrahman ALPAY vd.
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Yukarıçöplü Köyü
|117
|47
|2024/22
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|Abdurrahman ALPAY vd.
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Yukarıçöplü Köyü
|117
|58
|2024/23
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|Abdurrahman ALPAY vd.
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Yukarıçöplü Köyü
|117
|59
|2024/24
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|Abdurrahman ALPAY vd.
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Yukarıçöplü Köyü
|117
|60
|2024/25
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|Mehmet TÜRKEŞ
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Yukarıçöplü Köyü
|117
|98
|2024/27
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|Ahmet FIRAT
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Yukarıçöplü Köyü
|117
|66
|2024/28
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|Servet DÖRTKARDEŞ
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Yukarıçöplü Köyü
|117
|71
|2024/29
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|Ahmet FIRAT
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Yukarıçöplü Köyü
|117
|75
|2024/30
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|Ayşe YILDIZ vd.
|Adıyaman
|Gölbaşı
|Yukarıçöplü Köyü
|117
|101