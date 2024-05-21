T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Davacı TOKİ tarafından aşağıda ada ve parsel numarası yazılı taşınmazlarda kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Kamulaştırma bedelinin tespiti istenilmiştir. Bu taşınmazdaki hak sahiplerinin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargı'da ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da dava açabilecekleri, bu süre içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen bedelin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği ilanen tebliğ olunur.

Esas No Davacı Davalı(lar) İli İlçesi Köyü Ada Parsel 2024/21 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Abdurrahman ALPAY vd. Adıyaman Gölbaşı Yukarıçöplü Köyü 117 47 2024/22 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Abdurrahman ALPAY vd. Adıyaman Gölbaşı Yukarıçöplü Köyü 117 58 2024/23 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Abdurrahman ALPAY vd. Adıyaman Gölbaşı Yukarıçöplü Köyü 117 59 2024/24 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Abdurrahman ALPAY vd. Adıyaman Gölbaşı Yukarıçöplü Köyü 117 60 2024/25 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Mehmet TÜRKEŞ Adıyaman Gölbaşı Yukarıçöplü Köyü 117 98 2024/27 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Ahmet FIRAT Adıyaman Gölbaşı Yukarıçöplü Köyü 117 66 2024/28 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Servet DÖRTKARDEŞ Adıyaman Gölbaşı Yukarıçöplü Köyü 117 71 2024/29 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Ahmet FIRAT Adıyaman Gölbaşı Yukarıçöplü Köyü 117 75 2024/30 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Ayşe YILDIZ vd. Adıyaman Gölbaşı Yukarıçöplü Köyü 117 101