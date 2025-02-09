T.C. GÖLBAŞI(ANKARA) 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/14 Tereke

09/12/2024

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle; Mahkememizin 2024/14 Tereke sayılı dosyasında açılan, müteveffa 15115086108 T.C kimlik numaralı Menderes Göçer'in terekesinin tasfiyesi davası nedeniyle, 15115086108 TC Kimlik numaralı, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Gölbekmah/köy, 40 Cilt, 24 Aile sıra no, 14 sırada nüfusa kayıtlı, İHSAN ve NARİN oğlu, 12/11/1962 doğumlu, MENDERES GÖÇER'in 15/10/2020 tarihinde vefat eden muris MENDERES GÖÇER'İN terekesine Temsilci (Kayyım) atanması, murisin terekesinin tespiti ve tereke defterinin tutulması talep edilmiştir.TMK'nun 620, 621 ve 634. Maddeleri gereğince; Müteveffa MENDERES GÖÇER'in mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde; mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış yada eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içerisinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.