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        T.C. GEYVE SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.04.2025 - 00:00
        T.C.
        GEYVE SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/269 Esas
        Konu : Gaiplik ilanı hk

        16.04.2025


        İ L A N


        Davacı FATMA YILMAZ tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Osman YILMAZ'ın Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen Osman YILMAZ hakkında bilgisi ve görgüsü bulunan kişilerin, bu ilanı yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/269 esas sayılı dosyasına bildirilmesi, bu sure içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendisinden haber alınmaz ise mahkemece gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.16/04/2025


        GAİP TC KİMLİK NO : 51814574768
        ADI SOYADI : OSMAN YILMAZ
        BABA ADI : BAKİ
        ANA ADI : KEZBAN
        DOĞUM TARİHİ : 17/03/1960
        DOĞUM YERİ : SAFIBEY
        İKAMETGAH ADRESİ : Safibey Mah. Safibey Sk.No:112 Geyve/ SAKARYA

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02211952
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