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        T.C. GERMENCİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 23.06.2025 - 00:00
        Örnek No:55*

        T.C.
        GERMENCİK
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/17 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri :Dava konusu taşınmaz Aydın İli Germencik İlçesi Dağkaraağaç mahallesi Kocakır mevkiinde "Arsa " vasfında kayıtlı olup,2832,47 m2 yüzölçüme sahiptir.
        Taşınmaz Dağkaraağaç mahalle merkezinin 140-160 metre güney-batısında asfalt mahalle yolunun20-30 metre batı kenarındadır. Taşınmazda % 2-5 değişen eğim mevcuttur. Toprak yapısı killidir. 40-100 yaş arası 48 adet orta ve büyük taca sahip zeytin ağaçları bulunmaktadır. Yer yer boşluklar mevcuttur.Taşınmaza ulaşım komşu 148 Ada 338 parselden sağlanmaktadır.
        Taşınmaz içerisinde 1 tane hayvan besi damı 49.57 m2 dir. Taşınmaz içinde 1 tane hayvan yem deposu olup 71.19 m2 dir. Taşınmazın içindeki yapılarının toplam alan 120.76 m2 dir. Hayvan besi damı batı cephesinde bir giriş kapısı, 2 adet çerçevesi olmayan pencere, doğu cephesinde 2 adet çerçevesiz penceresi olan, güney cephesinde 1 adet çerçevesiz pencere olan, duvarları tuğladan yapılmış, ön cephesi ( batı cephesi) sıvalı ve badanalı olup çatısı kiremit kaplıdır. Giriş kapısı demir kapıdır. Bina yaklaşık 20 yıllıktır. Hayvan besi damı 2 odalı olup bir odasının kapısı eski ahşap kapı olup çerçevesi olmayan bir pencere vardır.
        Yüzölçümü : 2.832,47 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 4.565.700,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2025 - 10:12
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 10:12
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2025 - 10:12
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        Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 10:12

        12/06/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02246261
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