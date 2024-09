T.C.

GEMLİK

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2023/465 Esas

KARAR NO : 2023/695

SANIK : COŞKUN BALI, MEHMET ve AYŞE oğlu, 08/08/1991 BURSA doğumlu, BURSA, ORHANELİ, SIRIL mah/köy, Cilt no: 46, Aile sıra no: 38, Sıra no: 108 nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Tehdit, Kadına Karşı Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 31/01/2023

KARAR TARİHİ : 28/11/2023



HÜKÜM ÖZETİ



Sanığın kadına karşı basit yaralama eyleminden mahkememizce 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve sanığın tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği;kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF hakkı bulunduğu, belirtilen süre içerisinde istinaf hakkını kullanmadığı takdirde kararın kesinleşeceğinin sanığa tebliği için ilanen tebliğine karar vermek gerekmiştir.

Yukarıda yazılı hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılması ilanen tebliğ olunur . 24.09.2024