T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Defterdarlığı

(Nilüfer Vergi Dairesi Müdürlüğü)

Dosya No : 2025/3

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1 - Gayrimenkulün Bulunduğu Adres: Kayapa/Çamlık Mahallesi, Akçeşme Cd. Nilüfer/Bursa

2 - Gayrimenkulün Durum ve Vasıfları: Taşınmaz Bursa ili Nilüfer İlçesi Kayapa/Çamlık Mahallesinde kain olup Nilüfer Tapu Müdürlüğü, 6256 ada 2 parselde arsa olarak kayıtlıdır. 10.235,02 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın tam hissesi.

3 - Gayrimenkulün Açık Arttırmaya Esas Biçilmiş Rayiç Değeri : 255.875.500,00-TL (İkiyüzellibeşmilyonsekizyüzyetmişbeşbinbeşyüz-TL) dir. (Damga vergisi, Katma Değer Vergisi ve Tapu Alım Harcı alıcıya aittir.)

4 - Satışa çıkartılan gayrimenkulün teminat tutarı 19.190.662,50-TL (ondokuzmilyonyüzdoksanbinaltıyüzaltmışiki-TL,ellikr.)

Gayrimenkul açık artırma usulü ve peşin para ile satılacaktır. Artırmaya iştirak etmek isteyenlerin biçilmiş rayiç değerin %7.5’ u olan yukarıda yazılı miktarı teminat olarak Bursa Defterdarlığının veznesine yatırmaları gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 94. maddesi gereğince, aynı Kanun’un 10.maddesinin 1-4 bentlerinde yazılı para, bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir." kabul edilecektir.

5 - Satış, Bursa Defterdarlığı Ataevler Hizmet Binası Üçevler Mahallesi, Aysel Sk. No:16 Kat:2 Nilüfer/BURSA adresinde Nilüfer Vergi Dairesi Müdürlüğünde toplanacak satış komisyonu tarafından 17/11/2025 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00-10:10 arasında açık artırma usulü ile yapılacaktır.

6 - Gayrimenkul satış şartnamesi mesai saatleri arasında Nilüfer Vergi Dairesi Müdürlüğü icra servisinden temin edilebileceği gibi Dairemiz ilan tahtasından ilan tarihinden itibaren görülebilir.

7 - Satışa iştirak etmek isteyenlerin, teminatın Bursa Defterdarlığının veznesine yatırıldığına dair emanet makbuzunun satış günü ve saatine kadar komisyonuna ibraz etmeleri zorunludur.

Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

8 - Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak; gayrimenkul 24/11/2025 tarihi Pazartesi günü aynı yer ve saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

9 - İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

İlan olunur.