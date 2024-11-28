T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Defterdarlığı

Göztepe Vergi Dairesi

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası: Ümit SANCAK, Merdivenköy Mah. 3424 Ada, 6 Parsel Kadıköy / İSTANBUL (Fikirtepe Mah.Yıldırım Sok.Fortis Sinanlı Sitesi, D Blok, No:2/B, Daire:210 Kadıköy / İSTANBUL)

2- Gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, esvafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve ekleri: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, 3424 Ada, 15.557,02 Metrekare Yüzölçümlü Parsel 6'daki A,B,C,D,E Blokları 29 Katlı Betonarme İşyeri ve Arsası Ana Gayrimenkul Nitelikli Taşınmazda Kain D Blok 210 Bağımsız Bölüm Numaralı Daire Nitelikli Taşınmaz

3- Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer: 6.100.000,00.-TL. KDV (% 10), Damga Vergisi (Binde 5,69) ve Diğer Masraflar Alıcıya Aittir

4- Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı: Gayrimenkule biçilen rayiç değerin %7,5 nispetinde olan 457.500,00.-TL tutarında teminat alınması gerekmektedir.

Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1- 4 üncü bentlerinde yazılı bulunan ; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetce belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir." kabul edilecektir. 5- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat: İstanbul Defterdarlığı Satış Komisyonu Başkanlığı 17/12/2024 Tarih Perşembe Günü Saat:15:00

6- İlgilenenler Gayrimenkul Satış Şartnamesini Göztepe Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir. 7- Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun 17/12/2024 Perşembe günü, Saat 14:00' a kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

8- Gayrimenkul malın satışından verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla arttırma 7 gün daha uzatılarak; gayrimenkul, aynı mahalde, 24/12/2024 tarihi Perşembe Günü aynı saat olan 15:00'da tekrar arttırmaya çıkarılacaktır.

9- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir. Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Göztepe Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisine müracaat edebilirler.