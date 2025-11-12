Örnek No:55*

T.C.

GELİBOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : GAZİSÜLEYMANPAŞA MAH. 800 ADA 22 NOLU PARSEL

Dosya içerisindeki tapu kayıtlarında taşınmazın, Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Gazisüleymanpaşa Mah. Avlular mevkiinde 21.577,30 m2 yüzölçümlü ve tarla vasfında olduğu, taşınmazın tapu kaydında yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamayacağı, sınırlı ve aynı hak tesis edilemeyeceği, TEK Genel Müdürlüğü lehine 1154.97 m2 daimi irtifak hakkı ve Gelibolu Vergi Dairesi Müdürlüğü lehine 01/01/1900 tarihli beyan bulunduğu, parselde (DOP) Düzenleme ortaklık payı ile imar uygulaması görmeden yapılaşma müsadesi alınamayacağı değerlendirildiği, parselin cepheli olduğu imar yolları açık olmayıp alt yapı hizmeti de bulunmadığı, keşif günü yapılan gözlemde parsel üzerinde hububat ekili olduğunu görülmüştür.

İmar Durumu :Satış konusu parsel, Gelibolu Belediye sınırları içinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında, 1/100000 ölçekli Çanakkale - Balıkesir çevre düzeni planına göre TARIM alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 70.125.225,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:35

10/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.