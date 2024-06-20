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        T.C. GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.06.2024 - 00:00
        T.C. GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/141 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz hakkında öncelikle 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650 ) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alınma usulü denenmiş, ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememizin 2024/141 Esas sayısında dava açılmıştır.


        Dosya No : 2024/141
        Dava Konusu : Kocaeli ili,Dilovası ilçesi,Tavşancıl-2 Mah. 214 ada, 2 parsel
        Hissedarlar :

        1- ALİ (İBRAHİM OĞLU)-
        2-ALİ ÖZGÜR -
        3- HATİCE ÖZGÜR-
        4- SAİBE GÜRLER-
        5-SELMA OLGUNSOY-
        6-ALİ RİZA DİNSEL-
        7-NAİF KILINÇ-
        8-SEFA ORAL-
        9-NEVAL KESTER-
        10- ÖSKAN GÖKSUN ORAL-
        11-HESNA ORAL-
        12-KİMET DENİZÖZ-
        13-HÜSEYİN YÜCEL DENİZÖZ-
        14- İBRAHİM DENİZÖZ-
        15-OLGAY YILMAZ-
        16-BERKAY YUSUF YILMAZ-
        17-AHMET YILMAZ-


        Alan : 2.201,60 m2
        Kamulaştırılacak Alan : 2.201,60 m2


        1-Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
        2-Husumet Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilecektir.
        3-Kamulaştırma işlemine karşı idari mahkemede iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
        4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıfbank Gebze Şubesine yatırılacaktır.
        5-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmelidir.
        Keyfiyet 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.27/05/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02049878
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