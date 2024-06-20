T.C. GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/141 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz hakkında öncelikle 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650 ) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alınma usulü denenmiş, ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememizin 2024/141 Esas sayısında dava açılmıştır.



Dosya No : 2024/141

Dava Konusu : Kocaeli ili,Dilovası ilçesi,Tavşancıl-2 Mah. 214 ada, 2 parsel

Hissedarlar :

1- ALİ (İBRAHİM OĞLU)-

2-ALİ ÖZGÜR -

3- HATİCE ÖZGÜR-

4- SAİBE GÜRLER-

5-SELMA OLGUNSOY-

6-ALİ RİZA DİNSEL-

7-NAİF KILINÇ-

8-SEFA ORAL-

9-NEVAL KESTER-

10- ÖSKAN GÖKSUN ORAL-

11-HESNA ORAL-

12-KİMET DENİZÖZ-

13-HÜSEYİN YÜCEL DENİZÖZ-

14- İBRAHİM DENİZÖZ-

15-OLGAY YILMAZ-

16-BERKAY YUSUF YILMAZ-

17-AHMET YILMAZ-



Alan : 2.201,60 m2

Kamulaştırılacak Alan : 2.201,60 m2



1-Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2-Husumet Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilecektir.

3-Kamulaştırma işlemine karşı idari mahkemede iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıfbank Gebze Şubesine yatırılacaktır.

5-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmelidir.

Keyfiyet 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.27/05/2024