T.C. GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/141 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz hakkında öncelikle 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650 ) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alınma usulü denenmiş, ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememizin 2024/141 Esas sayısında dava açılmıştır.
Dosya No : 2024/141
Dava Konusu : Kocaeli ili,Dilovası ilçesi,Tavşancıl-2 Mah. 214 ada, 2 parsel
Hissedarlar :
1- ALİ (İBRAHİM OĞLU)-
2-ALİ ÖZGÜR -
3- HATİCE ÖZGÜR-
4- SAİBE GÜRLER-
5-SELMA OLGUNSOY-
6-ALİ RİZA DİNSEL-
7-NAİF KILINÇ-
8-SEFA ORAL-
9-NEVAL KESTER-
10- ÖSKAN GÖKSUN ORAL-
11-HESNA ORAL-
12-KİMET DENİZÖZ-
13-HÜSEYİN YÜCEL DENİZÖZ-
14- İBRAHİM DENİZÖZ-
15-OLGAY YILMAZ-
16-BERKAY YUSUF YILMAZ-
17-AHMET YILMAZ-
Alan : 2.201,60 m2
Kamulaştırılacak Alan : 2.201,60 m2
1-Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2-Husumet Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilecektir.
3-Kamulaştırma işlemine karşı idari mahkemede iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıfbank Gebze Şubesine yatırılacaktır.
5-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmelidir.
Keyfiyet 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.27/05/2024