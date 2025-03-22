T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/92 Esas



DAVALILAR : Hacer YILDIZ(T.C 1*********2) Mehmet ve Nafiya kızı 01/04/1960 doğumlu, Erdal ÇETİN (T.C 2*********0) Hasan ve Hüsnüye 01/04/1973 doğumlu ,Kemalettin ALGUR(T.C 2*********8) Hayati ve Selvet oğlu 16/09/1960 doğumlu ve Hıdır ÇETİN(T.C 2*********8) Hasan ve Hüsnüye oğlu 28/02/1968 doğumlu, Nedim DEMİRBAŞ (T.C 1*********4) Abdulhakim ve Lutfiye oğlu 01/08/1973 doğumlu,



Davacı , Karayolları Genel Müdürlüğü İle Davalılar, Hacer YILDIZ, Erdal ÇETİN, Kemalettin ALGUR, Hıdır ÇETİN ve Nedim DEMİRBAŞ arasında Mahkememizde Görülmekte Olan Kamulaştırma (bedel Tespiti Ve Tescil) Davası Nedeniyle;

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde; dava konusu İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Cebeci Mahallesi, 20134 ada 8 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına kayıtlı olduğunu, taşınmazın Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantı Yolları Yol İnşaat ve Emniyet Sahası Tesisi için kamulaştırılması gerektiğini, kamulaştırılması gereken taşınmazın bedelinin tespit edilmesi ve tespit edilen bedel karşılığında taşınmazın idareleri adına tescil ve yol olarak tapudan terkinine karar verilmesi gerektiğini belirterek dava konusu taşınmazın üçüncü kişilere satış ve devrinin önlenmesi için tapu kaydına tedbir konulmasını talep etmiş olmakla;

Açılan dava konusu İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Cebeci Mahallesi, 20134 ada 8 parsel sayılı taşınmazın davacı idare adına tescilli talepli dava dosyasında davalılar Hacer YILDIZ, Erdal ÇETİN, Kemalettin ALGUR, Hıdır ÇETİN ve Nedim DEMİRBAŞ'ın tüm adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davalılar Hacer YILDIZ, Erdal ÇETİN, Kemalettin ALGUR, Hıdır ÇETİN ve Nedim DEMİRBAŞ'a dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verildiğinden, işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (7) gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağına, tayin edilen gün ve saatte ibraz etmek istediğiniz vesikalarla duruşmaya gelmeniz veya vekil ile göndermeniz, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK.'nın 129 maddesinde belirtilen zorunlu unsurları içeren cevap dilekçesi ile delil olarak gösterdiğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek vermeniz, başka yerlerden getirtilecek belgelere ilişkin bilgileri vermeniz, gerekirse tespit edilecek delil avansını yatırmanız, cevap dilekçesini vermemeniz halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve duruşmanın bırakıldığı 23/05/2025 günü saat 10:20'de duruşmada hazır bulunmanız hususu dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününü ilanen davetiye yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.