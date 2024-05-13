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        T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.11.2024 - 00:00
        T.C.
        GAZİOSMANPAŞA
        3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı: 2023/1069 Esas


        Mahkememizde açılan davada Siirt ili, Baykan ilçesi, Dedebakırı mah/köy, 10 Cilt, 18 Aile sıra no, 35 sırada nüfusa kayıtlı, SAİT ve MAYNUR 'dan olma, 21/06/1967 doğumlu, 10523983292 TC nolu ŞÜKRÜ KINA hakkında gaiplik kararı verilmesi talep olunmuştur.10523983292 TC nolu ŞÜKRÜ KINA'nın hayatta olduğu veya ölmüş olduğu hakkında bilgisi olanların, TMK'nin 33/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, bilgi verilmediği takdirde gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 15/01/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02031131
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