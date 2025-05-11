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        T.C. GAZİANTEP 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.05.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. GAZİANTEP 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2020/255 Esas
        DAVACI : ALİ DAİ
        DAVALILAR : NİLÜFER YAPICI (T.C.22*******64) VE DİĞERLERİ
        DURUŞMA GÜN VE SAATİ : 14/05/2025- 09:25


        Davalı Nilüfer YAPICI aleyhinize mahkememizde açılan Tapu İptal ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sırasında mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporları ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        RAPOR :
        "1-İNCELEMEYİ İSTEYEN: Gaziantep 7. Asliye Hukuk Mahkemesi
        2-TALEP EDİLEN İNCELEME: Dava konusu taşınmazın dava tarihi itibariyle kıymet takdirinin belirlenmesi.
        (30/10/2024 tarihli Ziraat Mühendisi bilirkişi raporunda 104 ada 1 parselin dava tarihine göre toplam 5.712,96 TL, 104 ada 7 parselin 1.743.461,33 TL, 107 ada 1 parselin 154.847,41 TL olarak hesaplandığı..."
        Bilirkişi raporları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/05/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02221536
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