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        T.C. GAZİANTEP 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.06.2025 - 00:00
        T.C. GAZİANTEP 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
        İLANIDIR

        Mahkememizde görülmekte olan 2024/526 esas sayılı Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Binekli Mahallesi Mahmut ve Binefş oğlu 16/03/1983 doğumlu 44731922798 TC kimlik numaralı İlyas Kaya'nın 2016 yılından bu yana kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığı, sağ olduğu takdirde İlyas Kaya'nın veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde Gaziantep 2.Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02248326
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