T.C. GAZİANTEP 2. AİLE MAHKEMESİ



ESAS: 2023/1088

KARAR NO : 2025/365



Davacı ASSALAH MORAD aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

DAVALI: NİJRFAN MORAD'a tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamış ve 15.05.2025 tarihinde;

"Açılan davanın KABULÜ ile;

Hatay ili, Antakya ilçesi. Aksaray Mah/köy. 150 cilt no. 288 hane no. 1 BSN'de nüfusa kayıtlı, 54*******14 T.C. Kimlik Numaralı, 01/01/1987 doğumlu Ahmed ve Aydah kızı ASSALAH MORAD ile Suriye Arap Cumhuriyeti nüfusuna kayıtlı 99*******62 yabancı Kimlik Numaralı, 05/02/1992 doğumlu, Haseke doğum yerli, Sevsen ve Sulayman Oğlu, NİJRFAN MORAD'IN TMK'nın 166/1.maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

Tarafların müşterek küçük çocuğu 15/08/2017 doğumlu LİLİAN MORAD'IN velayetinin davacı anneye BIRAKILMASINA,

Velayeti anneye bırakılan müşterek çocuk ile baba arasında şahsi ilişki tesisine, babalar günü sabah saat 10:00 ile akşam 17:00saatleri arasında, her ayın 2. Ve 4. haftası Cumartesi sabah saat 10.00 ile Pazar günü akşam 17:00 saatleri arasında, dini bayramların 2. Günüsabah saat 10:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında, her yıl Temmuz ayının 1. Günü sabah saat 10:00 ile devam eden 15. günü akşam 17:00 saatleri arasında, sömestr tatilinin 1.haftasında Cumartesi sabah saat 10:00 ile devam eden haftanın Pazar günü akşam 17:00 saatleri arasında yanına almak suretiyle görmesine, baba ile çocuk arasındaki şahsi ilişkinin bu şekilde tesisine, süre bitiminde çocuğun anneye TESLİMİNE,

TMK Madde 324 gereğince Ana ve babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlüdür. Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırlar veya çocuk ile ciddî olarak ilgilenmezler ya da diğer önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerinden alınabilir. (Ek üçüncü fıkra:24/11/2021-7343/38 md.) Velayet kendisine bırakılan ana veya baba, kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerini yerine getirmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet değiştirilebileceğinin taraflara İHTARINA, (hazır bulunan tarafa ihtar edildi. Diğer tarafa karar ile ihtarına)

TMK nın velayet, vesayet, miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4.maddesi ve TMK'nın 353.maddesi uyarınca çocuğun mallarının korunması hususunda küçüğe ait mal varlığı edinildiğinde defter tutması gerektiği ve mahkememize bilgi vermesi gerektiği hususunun davacıya İHTARINA, (ihtar edildi),

Velayeti davacı anneye bırakılan müşterek çocuk için 1.500-TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE, karar kesinleşene kadar devamına, karar kesinleştikten sonra 1.500-TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

Davacının tedbir ve yoksulluk nafakası talebinin KABULÜ İLE; 2.000-TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE, karar kesinleşene kadar devamına, karar kesinleştikten sonra 2.000-TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

Davacının TMK m.174/1'e dayalı maddi tazminat talebinin KABULÜ İLE, 200.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

Davacının TMK m.174/2'ye dayalı manevi tazminat talebinin KABULÜ İLE, 200.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

Alınması gereken 615,40-TL harçtan davanın başında alınan269,85-TL harcın mahsubu ile kalan 345,55-TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

Davacı tarafça yapılan 269,85-TL başvurma harcı, 269,85-TL peşin harç, 350,75-TL yargılama gideri olmak üzere toplam890,45-TL masrafın davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

Davacı bu davada kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca belirlenen 30.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

Karar kesinleştiğinde kesinleşmiş karardan iki suretin ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne GÖNDERİLMESİNE,

Yatırılan gider avansından kalan tutarın karar kesinleştikten sonra H.M.K. 333 ve HMK gider avansı tarifesinin 5. maddesi gereğince talep halinde davacıya İADESİNE,

Dair, Davacı vekilin ve davacı asilin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf inceleme yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."Şeklinde hüküm kurulmuştur. Tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.18/06/2025