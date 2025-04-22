T.C. GAZİANTEP 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS: 2022/1072

Davacı MEDİNE MÜNEVVER ÇALI HAC ALİ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; DAVALI: FAYSAL HAC ALİ'ye tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamış ve 17.02.2025 tarihinde;

"Açılan davanın KABULÜ ile;

Gaziantep ili, Nizip ilçesi. Kocatepe Mah/köy. 83 cilt no. 162 hane no. 1 BSN'de nüfusa kayıtlı, 34498475262 T.C. Kimlik Numaralı, 17/01/1998doğumlu Ahmet ve Şükran kızı MEDİNE MÜNEVVER ÇALI HAC ALİ ile Suriye Arap Cumhuriyeti nüfusa kayıtlı, 99041334632 Y.B. Kimlik Numaralı, 23/11/1997doğumlu Fatin ve Ahmed oğlu FAYSAL HAC ALİ'NİN TMK'nın 166/1.maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

Tarafların müşterek küçük çocuğu 30/10/2021 doğumlu ÖYKÜ HAC ALİ'nin velayetinin davacı anneye BIRAKILMASINA,

Velayeti anneye bırakılan müşterek çocuk ile baba arasında ŞAHSİ İLİŞKİ TESİSİNE, babalar günü sabah saat 10:00 ile akşam 17:00saatleri arasında, her ayın 2. Ve 4. haftası Cumartesi sabah saat 10.00 ile Pazar günü akşam 17:00 saatleri arasında, dini bayramların 2. Günü sabah saat 10:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında, her yıl Temmuz ayının 1. Günü sabah saat 10:00 ile devam eden 31. günü akşam 17:00 saatleri arasında, sömestr tatilinin 1. haftasında pazartesi sabah saat 10:00 ile devam eden haftanın Pazar günü akşam 17:00 saatleri arasında yanına almak suretiyle GÖRMESİNE, baba ile çocuk arasındaki şahsi ilişkinin bu şekilde tesisine, süre bitiminde çocuğun anneye TESLİMİNE,

TMK Madde 324 gereğince Ana ve babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlüdür. Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırlar veya çocuk ile ciddî olarak ilgilenmezler ya da diğer önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerinden alınabilir. (Ek üçüncü fıkra:24/11/2021-7343/38 md.) Velayet kendisine bırakılan ana veya baba, kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerini yerine getirmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet değiştirilebileceğinin taraflara İHTARINA, (ihtar edildi)

TMK nın velayet, vesayet, miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4.maddesi ve TMK'nın 353.maddesi uyarınca çocuğun mallarının korunması hususunda küçüğe ait mal varlığı edinildiğinde defter tutması gerektiği ve mahkememize bilgi vermesi gerektiği hususunun davacıya İHTARINA, (ihtar edildi),

Davacının maddi manevi tazminat, tedbir, iştirak ve yoksulluk dahil nafaka talepleri bulunmadığından bu hususta KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Alınması gereken 615,40-TL harçtan davanın başında alınan 80,70-TL harcın mahsubu ile kalan 534,70-TL harcın davalıdan alınarak Hazineye GELİR KAYDINA,

Davacı tarafça yapılan 80,70-TL başvurma harcı, 80,70-TL peşin harç ile23.089,00-TL yargılama gideri olmak üzere toplam23.250,40-TL masrafın davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

Davacı bu davada kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca belirlenen 30.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,

Karar kesinleştiğinde kesinleşmiş karardan iki suretin ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne GÖNDERİLMESİNE,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf inceleme yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.18/04/2025