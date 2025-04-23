T.C.

FOÇA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 26/12/2024 tarih ve 2024/154 Esas,2024/151 sayılı kararı ile hakkında Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak (Teşebbüs)suçundan TCK'nın 136/1, 53, maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı verilmiş olup Ali ve Elif oğlu 01/07/1958 Pazarcık doğumlu, Zilfo SALİM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22/04/2025