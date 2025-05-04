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        T.C. FETHİYE KADASTRO MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.05.2025 - 00:00
        T.C.
        FETHİYE
        KADASTRO MAHKEMESİ

        Esas No:2022/45
        Karar No : 2024/194

        - İ L A N -

        Davacılar Bekir TUNÇ ve arkadaşları ile Davalılar Adem ERYILMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasında, davalı Bekir Tunç'un yapılan araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden, Mahkememizce verilen 25/12/2024 tarihli gerekçeli kararda;
        1. Davacı Eşref Tunç'un davasının Sübut Bulmadığından Reddine,
        2. Dava konusu Muğla İli Fethiye İlçesi Boğaziçi Köyü 164 ada 14, 15, 31 ve 41 parsel,167 ada 58, 61, 76 ve 87 parsel,168 ada 25 ve 28 parsel,184 ada 4 parsel,214 ada 50, 51 ve 52 parsel, 215 ada 3 parsel sayılı taşınmazlar hakkında 3402 sayılı Kadastro Kanun'u uyarınca yapılan tespitler gibi Tapuya Kayıt ve Tesciline karar verildiğinden,7202 sayılı Tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin52 maddesi uyarınca bu ilanen tebligat son yayınlandığı tarihten itibaren iki hafta sonunda tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Denizli Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02217277
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