T.C.

FETHİYE

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO:2024/28-KARAR NO:2025/155

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 07/02/2025 tarihli ilamı ile;

Sanık Hasan Orkun Demir hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 5237 sayılı TCK'nın 179/2 maddesi uyarınca basit yargılama usulünce yapılan yargılama sonucu sanığın cezalandırılmasına ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olmakla, iş bu kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen, yargılama sırasında adına ilanen tebligat yapılan Zekeriya oğlu,Sefer'den olma, 09/05/1976 doğumlu HASAN ORKUN DEMİR adına7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.