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        T.C. FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.06.2025 - 00:00
        İLAN

        T.C.
        FERİZLİ
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        DOSYA NO : 2025/135 Esas


        DAVACILAR : BÜLENT GÜRKAN
        DAVALILAR : ADNAN GÜRKAN, AYGEN GÜRBEY, AYLA ZENGİN, AYŞE GÜRKAN, ÇİĞDEM TOPALOĞLU, FAİK KÖSE, FATMA ÇAĞLAR, MEHMET ZENGİN, NECLA ÇAVUŞ, UĞUR ZENGİN.


        Mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının; dava konusu Sakarya ili, Ferizli İlçesi, Kusca Mahallesi, 120 ada, 27 Parselde kayıtlı taşınmazın TMK. 713/3. Maddesi uyarınca tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuda tesciline yönelik Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Dava konusu taşınmazın kime ait olduğunu bizzat bilen kişilerin yada bir hak iddia edenlerin veya zilyetlik koşullarının gerçekleşmediğini iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 1 AY içinde Mahkememizin 2025/135 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, aksi halde dosyanın mevcut haline göre yargılamaya devam olunacağı hususları 7201 s. Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02243067
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