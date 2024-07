T.C.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İHALE İLANI



1- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi 22954 ada 12 parsel (eski 520 ada 26 ve 48 parsel) üzerine sınırlı ayni hak tesisi (katlı otopark) kurularak yapım süresi dahil 20 yıl süreyle işletilmesi, her türlü borçtan ari, bakımlı ve kullanılır durumda bedelsiz olarak idare’ye devri işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihaleye konulmuştur.

2-İşin tahmin edilen muhammen bedeli:

Toplam Yapım Maliyeti: 281.255.843,67-TL

İrtifak Hakkı Muhammen Bedeli Yıllık: 1.250.000,00-TL+KDV

3-İhale 17/07/2024 tarihinde Çarşamba günü saat 15:00’da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

4-İstekliler; ihale şartnamesi ve diğer eklerini ihale tarih ve saatine kadar 1.000,00-TL karşılığında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı adresinden temin edilebilir ve dosya teslim tarih ve saatine kadar mesai saatleri içerisinde şartname ve eklerini Satınalma Daire Başkanlığında inceleyebilirler.

İsteklilerin;

5- Tebligat için adres beyanı,

6- İsteklinin (ihale tarihinin olduğu yıla ait olan) Ticaret ve/ya Sanayi Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge,

7- İstekliye ait noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

8- Vekâleten katılanlardan, yetkili olduğuna dair noter tasdikli Vekâletname ve noter tasdikli İmza Beyannamesi,

9- İstekli bilgilerinin bulunduğu son sayfası doldurulmuş ve her sayfası imzalanmış İdari Şartname,

10- Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait SGK ve vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

11- İdari Şartname’nin satın alındığına dair makbuz,

12- İtibari yatırım bedeli 281.255.843,67.-TL + toplam muhammen bedel irtifak hakkı bedeli 25.000.000,00.-TL olmak üzere toplam 306.255.843,67.-TL olup; %3 geçici teminat bedeli 9.187.675,31.-TL’dir. İdari Şartname’de belirtilen Geçici Teminat Bedeli’nin yatırıldığında dair makbuz veya limit dahili banka ve/veya özel finans kuruluşlarının verdiği süresiz Geçici Teminat Mektubu,

13- İsteklinin İdareye herhangi bir borcunun olmadığına dair, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan alınacak “Borcu Yoktur Belgesi”,

14- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli “Ortak Girişim Beyannamesi”,

15- Yer görme belgesi

16-Ortak girişimlerde; iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 nolu maddelerde belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır.

17-İstekli tarafından yatırım bedelin (KDV hariç) % 25'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4734 sayılı Kanunun Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan; (B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ ne ait işler, benzer İş olarak kabul edilecektir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde iş deneyim belgesi bir ortak tarafından sağlanması veya her bir ortak tarafından ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması yeterlidir.

18-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bilanço ve İş Hacmini Gösteren Belgeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Uygun Olarak istekli tarafından sunulması gerekir

19-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadıklarına dair taahhütname.

İsteklilerin kapalı teklif zarflarını en geç 17.07.2024 tarih ve saat 12:00 ‘ye kadar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İLAN OLUR.