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T.C.

ESKİŞEHİR

7. AİLE MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/294 Esas

DAVALI : ŞİNASİ ARAPOĞLU

Tarih: 31/10/2024



Davacı Gülşen Arapoğlu tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Mernis adresinizinde boş olması nedeniyle adres araştırması yapıldığı ve bundan da bir bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

DAVALI:"(Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçenizi sunmanız, cevap dilekçenizde ileri sürdüğünüz hususların ispatı için dayandığınız delilleri bildirmeniz, aksi takdirde tahkikat ve yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verileceği ihtar olunur). DAVACI-DAVALI:(duruşma gününde mazeretsiz gelmediği takdirde,gelen taraf muvafakati olmadan iddia-savunmasını genişletebileceği-değiştirebileceği,sulh için hazırlığın yapılması, dilekçelerde gösterilen sunulmayan belgelerin tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde sunulması, bunların yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı ihtar olunur)" hususunun dava dilekçesi ve tensip zaptı ile birlikte;

Durusma Günü: 21/11/2024 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.