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        T.C. ESKİŞEHİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.10.2024 - 00:00
        T.C.
        ESKİŞEHİR
        6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
        Sayı :2024/759 Esas
        20/09/2024

        GAİPLİK İLANI

        ESKİŞEHİR ili, TEPEBAŞI ilçesi, HOŞNUDİYE mah/köy, 29 Cilt, 286 Aile sıra no, 27 sırada nüfusa kayıtlı, ABDURRAHİM DERVİŞ ve MİHRİBAN oğlu/kızı, 02/04/1944 dogumlu, 28087666384 T.C. Kimlik Numaralı Muhittin Can Tınaz'ın gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla, MUHİTTİN CAN TINAZ'ın nerede olduğu ve nerede oturduğu hususunda bilgi sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde Mahkememizin 2024/759 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, ayrıca gaipliğin hükmü için lazım olan ilam müddeti zarfında hiçbir hak sahibi zuhur etmezse, bu malların Hazineye intikal edeceği, T.M.K.'nun 32. ve 530. Maddesince 1. (Birinci) gaiplik ilanı olarak duyurulur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02103433
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