T.C. ESKİŞEHİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ESKİŞEHİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



2024/694 Esas

Davacı :MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

DAVALILAR :1- ALİ KALYONCU2- TURGAY SÖKMEN



Davalılara ön inceleme duruşma günü olan 20/06/2025 günü saat 11:30 'a bırakılmasına karar verilmiş olmakla "HMK 139 md uyarınca duruşmaya gelmemeniz/gelip de davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmediğinizde yargılamanın devamı halinde yokluğunuzdaki işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya getirtilecek belgelerin temini için açıklama yapmanız, hususunun ihtarı ile tebliği yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.