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        T.C. ESKİŞEHİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.05.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. ESKİŞEHİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        2024/694 Esas

        Davacı :MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
        DAVALILAR :1- ALİ KALYONCU2- TURGAY SÖKMEN


        Davalılara ön inceleme duruşma günü olan 20/06/2025 günü saat 11:30 'a bırakılmasına karar verilmiş olmakla "HMK 139 md uyarınca duruşmaya gelmemeniz/gelip de davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmediğinizde yargılamanın devamı halinde yokluğunuzdaki işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya getirtilecek belgelerin temini için açıklama yapmanız, hususunun ihtarı ile tebliği yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02221719
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