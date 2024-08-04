T.C. ESKİŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ESKİŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/1282 Esas

Mahkememizde görülen Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında; Bilecik İli, Söğüt İlçesi, KayhanC:3 H:83'de nüfusa kayıtlı Abdullah ve Emine kızı Ankara 01/07/1907 doğumlu Naciye Melahat ERZİ'nin 04/09/1972 tarihinde vefat ettiği, mirasçı olarak hak sahibi olduğunu iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize başvurmaları ilan olunur.