T.C. ESKİPAZAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ESKİPAZAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/39 Esas

DAVA KONUSU : Kamulaştırma(Bedel Tespiti ve Tescili)

DAHİLİ DAVALI : AYŞE BAŞDEMİR (T.C:26****98)

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 01/03/2024 tarihli dava dilekçesi ile Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Haslı mah/köyü yol niteliğindeki 163,03 metrekare yüzölçümüne sahip 110 ada 18 parsel sayılı taşınmazın 163,03 metrekarelik mülkiyetinin kamulaştırılması müvekkili idare tarafından yapılan “Karabük Eskipazar Haslı Göleti Projesi” proje kapsamında idareleri adına kamulaştırılmasına karar verildiği, dava konusu taşınmazın kamulaştırılabilmesi için müvekkili İdare tarafından usul ve yasanın öngördüğü tüm hususların dikkate alındığı, ilgili resmi kurumlardan kıymet takdiri için gerekli bilgi ve belgelerin toplandığı ve bu donelerden yola çıkarak taşınmaza değer takdir edildiği, dava konusu taşınmaz için kamulaştırma bedelinin DSİ Takdir Komisyonu tarafından tespit edildikten sonra tapu maliklerine pazarlık görüşmelerinin yapılacağı tarih ve yerin tebliğ edildiği, ancak, bir kısım davalıların anlaşmayı kabul etmemesi sebebiyle dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesine, müvekkili idare adına her türlü takyidatın tapu kaydından temizlenerek tapuya tesciline, tescil kararının yerine getirilmesi için tapuya gönderilmesine karar verilmesini talep etme zorunluluklarının doğduğu belirtilerek, Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Haslı mah/köyü yol niteliğindeki 163,03 metrekare yüzölçümüne sahip 110 ada 18 parsel sayılı taşınmazın 163,03m2lik mülkiyetinin kamulaştırılması ile DSİ Genel Müdürlüğü adına tesciline, tescil kararının yerine getirilmesi için tapuya gönderilmesine talep ve dava edilmiştir.

Mahallinde yapılan keşif sonucunda alınan 13/05/2024 havale tarihli fen bilirkişi raporunda dava konusu Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Haslı mah/köyü 110 Ada 18 parsel sayılı taşınmaz 163,03m2 yüzölçümlü yol niteliğinde Mehmet kızı Emine AKPUNAR ve hissedarları adına kayıtlı olduğunu ve tamamının kamulaştırılması, davacı DSİ adına kayıt ve tescil edilmesi istenildiğinin bildirildiği, Ziraat mühendisleri ve inşaat mühendisi-gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişileri tarafından sunulan 13/05/2024 havale tarihli bilirkişi raporunda,Dava konusu Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Haslı mah/köyü 110 Ada 18 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 52.353,28-TL hesaplandığı belirtilmiştir.

Ziraat mühendisleri ve inşaat mühendisi-gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişileri tarafından sunulan 22/10/2024 tarihli ek bilirkişi raporunda, raporun yeniden değerlendirildiğini kök raporun doğru olduğu kanatine varıldığını bildirmişlerdir.

Mahkememizin 2024/39 Esas sayılı dosyasında Dahili Davalı olarak bulunan Ayşe BAŞDEMİR'in UYAP sisteminde mernis adresinin bulunamaması sebebiyle tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve tensip zaptı ile duruşmanın 03.02.2025 günü saat 10:15'e bırakıldığının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilan metninin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve tensip zaptına karşı varsa itirazlarını tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık sürede mahkemeye sunabileceği ilanen tebliğ olunur.06/12/2024