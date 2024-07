T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kullanılmış Evsel Giysi/Tekstil Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Ayrıştırılması İçin 300 Adet Tekstil Atık Kumbarasının Yerlerinin Lisanslı Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Firmalarına Kiraya Verilmesi İşi

MÜDÜRLÜK/BİRİM Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İLGİLİ ADRES-TELEFON 15 Temmuz Mahallesi Kışla Caddesi No:401 ESENLER/İSTANBUL

444 00 73

f.kaleli@esenler.bel.tr İHALENİN YAPILACAĞI YER T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN SALONU

BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6-8 ESENLER / İSTANBUL İHALE KONUSU 2872 sayılı Çevre Kanununun 8,11 ve 12. maddeleri ile 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince Esenler Belediyesi Sınırları İçerisinde ‘Kullanılmış Evsel Giysi/Tekstil Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Ayrıştırılması İçin 300 Adet Tekstil Atık Kumbarasının Yerlerinin Lisanslı Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Firmalarına Kiraya Verilmesi İşi ”nin gerçekleştirilmesidir. KİRAYA VERİLECEK ALAN Esenler Belediyesi hizmet sınırları içerisinde İHALE TÜRÜ / USULÜ 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü MUHAMMEN BEDEL 3 Yıllık: 8.573.152,50-TL+KDV ÖDEME ŞEKLİ Her ay peşin SÜRESİ 36 (otuzaltı) ay BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ Yer tesliminden itibaren 36 (otuzaltı) ay GEÇİCİ TEMİNAT %3 257.194,57 TL DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ 2.000,00 TL İHALE TARİH VE SAATİ 30.07.2024 tarihinde Saat 11:00



İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER



1. İkametgâh belgesi,

2. Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

3. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4. İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,

5. Tüzel kişi olması durumunda tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları içeren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi ve noter tasdikli girişim beyannamesi,

7. İsteklinin vakıf veya dernek olması durumunda dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş gayesine uygun olarak kiralama, hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmeli, dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir.

8.Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri

9. İhale ilan tarihinden sonra Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan, Belediyemize Kira ve Vergi borcu olmadığını gösterir belge,

10. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,

11. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Lisans Belgeleri aslı yada noter tasdikli sureti (Lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır.)

12. İhale dokümanın satın alındığına dair makbuzun aslı

13.SGK’ya borcu olmadığına dair ilan tarihinden sonra alınmış belge sunmaları gereklidir.

14.Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınmış belge sunmaları gereklidir

15. Yabancı tebaanın en az 10 (on) seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir

16. İlk ilan tarihinden geriye doğru en az 3 (üç) yıllık sözleşme veya protokole bağlanmış Kamu tecrübesini gösteren ihale konusu işe ilişkin belge sunmaları gereklidir.

-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 15 TEMMUZ MAHALLESİ KIŞLA CADDESİ NO: 401 ESENLER / İSTANBUL adresinden satın alınabilir

-Teklifler, ihale saatinden bir saat öncesine kadar T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 15 TEMMUZ MAHALLESİ KIŞLA CADDESİ NO: 401 ESENLER / İSTANBUL adresine elden teslim edilebilecektir.

-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.

-Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.



İLAN OLUNUR