T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI



Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların satış ihalesi 22/07/2025 Salı günü saat 14:00’te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Söz konusu taşınmazların tahmin edilen (muhammen) satış bedelleri, ihalenin geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

PALANDÖKEN İLÇESİ HÜSEYİN AVNİ ULAŞ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR S. No Ada Parsel İmar Durumu Yüz Ölçümü (m²) Hisse Oranı Muhammen Satış Bedel (TL) Geçici Teminat(%3)

(TL) 1 14481 1 Konut

Taks=0,35 Yençok=7 kat 3.534,65 Tam 26.010.000,00 780.300,00 2 14486 1 Konut

Taks=0,35 Yençok=7 kat 4.358,30 Tam 31.500.000,00 945.000,00 3 14486 2 Konut

Taks=0,35 Yençok=7 kat 4.715,47 Tam 34.100.000,00 1.023.000,00 4 14489 1 Ticaret+Konut Taks=0,35

Yençok=7 kat 2.165,27 Tam 16.600.000,00 498.000,00 5 14489 4 Ticaret+Konut

Taks=0,35 Yençok=7 kat 2.176,17 Tam 16.610.000,00 498.300,00 6 14490 5 Ticaret+Konut

Taks=0,35 Yençok=7 kat 2.188,31 Tam 17.550.000,00 526.500,00 7 14493 1 Ticaret+Konut

Taks=0,35 Yençok=7 kat 3.471,26 Tam 26.300.000,00 789.000,00 8 14493 2 Ticaret+Konut

Taks=0,35 Yençok=7 kat 2.578,63 Tam 20.050.000,00 601.500,00 9 14493 3 Ticaret+Konut

Taks=0,35 Yençok=7 kat 3.471,21 Tam 27.500.000,00 825.000,00 10 14493 4 Ticaret+Konut

Taks=0,35 Yençok=7 kat 2.579,38 Tam 19.400.000,00 582.000,00

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere 21/07/2025 Pazartesi günü 17:00’ye kadar Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı-Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edilebilir.



İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcuttur.) Kanuni ikametgâh, Nüfus Kayıt Örneği ve Adli Sicil Kaydı. Türkiye’de tebligat için adres beyanı. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi veya İmza sirküleri Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti Vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi. Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek ilişiksiz belgesi. (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) İlanda belirtilen geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacak). Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) ve istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. İhale dokümanının idareden satın alındığına dair onaylı belge. Şartname ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan istekliye aittir. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

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