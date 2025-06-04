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        T.C. ERZİNCAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.06.2025 - 00:00
        İ L A N

        T.C.
        ERZİNCAN
        1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/1155
        KARAR NO : 2024/1832

        İLAN METNİ


        Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, davalı (30613520718) İlhan AKAN adına yapılan tebligatların iade dönmesi ve tebligat adresinin tespit edilememesi nedeniyle kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup;
        "Davanın kabulüne, dava konusu Erzincan ili Merkez İlçesi Çukurkuyu/Ahmet Yesevi mahallesi 337 ada 28 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın tüm yükümlülükleri ile birlikte umuma açık artırma suretiyle satılarak giderilmesine, taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere Türk milleti adına karar verildi. 31/07/2024" şeklinde verilen karar, davalı İlhan AKAN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.03/06/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02237637
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