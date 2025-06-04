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        T.C. ERZİNCAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.06.2025 - 00:00
        T.C.
        ERZİNCAN
        1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/2512
        KARAR NO : 2024/2306

        İLAN METNİ


        Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, davalı Sınırlı Sorumlu Yeşil Vadi Konut Yapı Kooperatifi (0950004739400001) adına yapılan tebligatların iade dönmesi ve tebligat adresinin tespit edilememesi nedeniyle kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup;
        " Davacının davasının kabulü ile, Erzincan ili Merkez ilçesi Demirkent mahallesi 182 ada 3 parsel (yeni parsel numaraları 182 ada 4 parsel) sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi mümkün olmadığından, taşınmazın üzerindeki muhtesat, takyidatlar gözetilerek bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine, yeni parsel numarası ile 182 ada 5 parsel yönünden davanın reddine, satışın icra iflas kanununa göre açık arttırma sureti ile yapılmasına, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunularak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yargı yolu açık olmak üzere karar verildi.17/10/2024" şeklinde verilen karar, davalı Sınırlı Sorumlu Yeşil Vadi Konut Yapı Kooperatifine tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.27/05/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02237628
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